Il prossimo Parlamento Ue dovrà rendere obbligatoria la modifica del Patto sulle migrazioni

(Di martedì 9 aprile 2024) Nella sua penultima sessione plenaria prima della fine della legislatura, che si svolgerà il 10 aprile a Bruxelles, ileuropeo sarà chiamato a votare sul progetto di compromesso raggiunto il 20 dicembre nel trilogo interistituzionale fra la delegazione parlamentare, la presidenza spagnola del Consiglio e la Commissione europea sulla revisione delle regole europee che riguardano le politiche migratorie e l’asilo, più genericamente conosciute come “accordi di Dublino”. Nonostante il trionfalismo con cui è stato accolto il compromesso che chiude quasi dieci anni di proposte, negoziati, passi in avanti e passi indietro (mentre i flussi migratori e il numero dei richiedenti asilo sono andati progressivamente crescendo), la natura degli accordi di Dublino non è cambiata: i Paesi di prima accoglienza continueranno ad essere responsabili delle procedure di controllo ...