Il problema dei 3 corpi | la recensione no spoiler della serie di fantascienza dell’anno

(Di martedì 9 aprile 2024) Non esageriamo nel dire che Ildei 3è stata tra lepiù attesestagione, e non soltanto dagli amanti. Partita con grandi ambizioni, è finalmente sbarcata su Netflix in otto episodi la prima stagione di un progetto ricco di spunti e idee, adattamentopopolaredi romanzi, editi in Italia da Mondadori, di Cixin Liu: una trilogia che ha entusiasmato, pur con qualche voce fuori dal coro, milioni di lettori in ogni angolo del mondo. Ildei tre, la trama La storia ha inizio a Pechino a metà degli anni Sessanta, in piena rivoluzione culturale. Ye Wenge, figlia di un accademico costretto a negare la teoria del Big Bang in quanto di matrice americana, vede ...