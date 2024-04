Il primario dell' ospedale Sacco | Obbligo di recupero dei riposi per i medici? Per la sanità sarà il caos

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Liste d'attesa sempre più lunghe, ospedali senzaal pomeriggio,privata sempre più ricca. Sono queste le conseguenze che Maurizio Viecca,, vede nella novitàdi recuperare le ore lavorate in più introdotta dal nuovo contratto dei, in vigore da qualche settimana. "Faccio un esempio: se un medico lavora diverse ore in più al mese poi deve stare a casa a riposo - spiega all'AGI -. Visto che ogni medico accumula in media circa 20 ore in più al mese, magari perché lavora nel weekend o fa i turni di guardia, che sono obbligatori, significa che, quando tutti si metteranno a recuperare le ore extra, chiuderemo gli ospedali alle due del pomeriggio. Il pubblico ne avrebbe ...