Il pm | Condannateli all’ergastolo Totale indifferenza per la vita umana Uccisa per prendere tutti i suoi beni

(Di martedì 9 aprile 2024) di Laura Valdesi "Vanno condannatiper rapina e omicidio volontario pluriaggravato. Per l’imputato chiedo 12 mesi di isolamento diurno, per la nipote 8". Arrivano poco prima delle 16, dopo oltre cinque ore e mezzo di requisitoria (a cui hanno assistito anche ifamiliari), le richieste del pm Sara Faina per il delitto di Largo Sassetta. Anna Maria Guerrini, 81 anni, l’ex commerciante che affittava stanze al nero perché temeva di non riuscire ad affrontare le necessità con la sola pensione, venne strangolata nella sua abitazione all’ultimo piano della palazzina il 26 settembre 2022. "La morte della donna era un’evenienza freddamente calcolata" dai due imputati "che hanno concorso nel proposito e nell’azione predatoria barbaramente posta in essere", affonda il pm Faina. Alla pensionata trovata senzaera stato ...

