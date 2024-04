Il pifferaio del Superbonus che fa la morale agli altri | Minzolini annienta Conte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024) A volte si dimentica l'a, b, c della politica specie dalle parti dell'attuale Pd. In proposito: è normale che Giuseppeponga la questioneal partito di Elly Schlein e due giorni dopo la segretaria rimaneggi (perchè si è trattato solo di un piccolo make up) il codice etico? Bhe, difficile crederlo eppure le cronache dell'ultima settimana raccontano proprio questo. Eppure sulla carta il Pd dovrebbe essere l'erede di un pezzo di Dc, quella di Aldo Moro che gridò «non ci faremo processare sulle piazze», e di Enrico Berlinguer che fu il primo ad inventarsi la questione. E, invece, ora è il partito che segue l'avvocato di Volturara Appula come i topolini andavano dietro almagico di Hamelin. Invece sarebbe bastato ricordare all'ex-premier, a proposito di, i costi del ...