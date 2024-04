Il piano di Trump per fermare la guerra in Ucraina | cedere la Crimea a Putin

L’ex presidente americano Donald Trump avrebbe un Piano per la pace in Ucraina : il governo ucraino dovrebbe cedere la Crimea e il Donbass alla Russia . Il Piano di Trump per la pace in Ucraina Secondo ... (periodicodaily)

In America stanno pensando seriamente al dopo-Biden anche e soprattutto in politica estera. Il nodo da sciogliere è naturalmente quello del l’Ucraina e di questo passo toccherà scioglierlo al ... (api.follow)

L’ex presidente americano Donald Trump pubblica un videomessaggio nel quale espone il suo piano per l’aborto . Il videomessaggio lascia però perplessi alcuni repubblicani. Donald Trump e il piano per ... (periodicodaily)

Ucraina, nuovi attacchi su Zaporizhzhia. Kiev abbatte 20 droni lanciati da Mosca - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha riferito su 'X' di essere stata informata di un nuovo attacco con droni avvenuto oggi al centro di addestramento di Zaporizhzhia adiacente alla ...adnkronos

piano di Trump per la pace in Ucraina: cedere la Crimea e il Donbass alla Russia - Donald Trump avrebbe un piano per la pace in Ucraina: il governo ucraino dovrebbe cedere la Crimea e il Donbass alla Russia.periodicodaily

Ucraina: oltre la bandiera bianca, la resa incondizionata a Putin. Il piano segreto di Trump per la “pace” - Oltre la bandiera bianca, la resa incondizionata a Putin. Donald Trump dice di avere l’asso nella manica per risolvere il conflitto in Ucraina. Il ‘piano segreto’ del tycoon, rivelato dal Washington P ...in20righe