Il Pd studia regole ' anti-cacicchi' Conte incalza sulla legalità 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Se Partito Democratico e Movimento 5 Stelle potessero aggiornare lo stato sentimentale dei loro profili social sceglierebbero: "In una relazione complicata". Difficile il dialogo e ancor più difficile il rapporto, con le elezioni europee alle porte e quella legge elettorale proporzionale con preferenze che non porta nessuno a investire in alleanze e coalizioni. Anzi, se c'è un momento in cui le forze politiche possono pesarsi e far pesare (specie con gli alleati) il loro consenso è proprio quello delle consultazioni europee. Se a questo si aggiungono le inchieste di Bari e Torino che hanno coinvolto a diverso titolo i dirigenti locali dem, l'impresa diventa ai limiti dell'impossibile. Perché il Movimento 5 Stelle ha fatto della legalità la sua "stella polare", per dirla con il presidente Giuseppeche, dopo aver 'ingoiato il rospo' delle primarie di ...