(Di martedì 9 aprile 2024) Ieri mattina i più stretti collaboratori della segretaria del Pd hanno comunicato al Tg1 che se non la smetterà di fare troppi servizi enfati... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Pd minaccia: “Non andiamo più al Tg1”. Mossa geniale, quasi come quella sul codice etico - È un momento di grandi iniziative messe in campo dai dem. Non solo l'autoesclusione dal primo telegiornale della tv pubblica. La segretaria vara pure un codice di regolamentazione interno al partito p ...ilfoglio

Cacciari: "Il codice etico Pd È un segno di rimbecillimento. Come i test per i magistrati" - "Sono cose ridicole che sfidano il senso del pudore. Dev’essere una pandemia di rincitrullimento cui la scienza non riesce a porre rimedio. E purtroppo mi pare si vada verso la catastrofe", dice il fi ...ilfoglio

La Crociata del sindaco: «Stop ai centri islamici». Da Monfalcone la proposta di legge per chiudere le moschee abusive - Nessuna “moschea” o luogo di culto collettivo, in luoghi che non siano inseriti in specifiche aree dei piani regolatori dei Comuni. In più nessun obbligo da parte dei sindaci ...ilgazzettino