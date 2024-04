La consueta rassegna di appuntamenti sul territorio per questo fine settimana, da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024: SARONNESE – Giornata Ecologica al Parco dei Mughetti Domenica 7 aprile torna la ... (ilnotiziario)

Il Ponte mobile non ha fatto scherzi e si è alzato regolarmente. La solenne processione della Madonna Greca , patrona di Ravenna e dei lidi, ha visto ieri una folta partecipazione, presenti anche le ... (ilrestodelcarlino)

Il patron della tv e il direttore generale dell'Ulss, sarà un maxi processo. Zaia tra i 130 testimoni - VICENZA - Si apre giovedì, al Tribunale di Vicenza, il dibattimento a carico dell’imprenditore televisivo Giovanni Jannacopulos. Il patron di Rete Veneta e Antenna Tre (emittenti ...ilgazzettino

De Laurentiis può centrare il terzo colpo più clamoroso della sua storia - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe centrare il terzo colpo più clamoroso della sua storia nel capoluogo campano.areanapoli

Enzo Sirignano, chi era l'ex autista di Lotito morto in un incidente a Val Melania: preso il pirata della strada che lo ha travolto - Uno schianto, il volo a terra, sbalzato dalla sella del suo Sh per diversi metri. L’auto che lo ha travolto che fugge via. Il “pirata” lo lascia agonizzante sull’asfalto.ilmessaggero