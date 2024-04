Il nuovo fisco Sul tavolo le successioni e l’addio al superbollo con l’incognita dei conti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il piano casa di Salvini? Si vedrà: di sicuro, c’è che oggi il Consiglio dei ministri vara un altro pezzo della riforma fiscale. Firmata da Giorgia Meloni e messa a terra dal fedelissimo Maurizio Leo, viceministro all’Economia. L’obiettivo del decreto legislativo è semplificare la normativa che riguarda lee i moltissimi adempimenti attualmente previsti. Ma si interviene anche sulle donazioni e le imposte per bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali che riguardano i servizi dell’Agenzia delle entrate. Si punta ad introdurre la procedura di autoliquidazione delle imposte per la successione (precompilata sul modello della dichiarazione dei redditi) e all’aggiornamento dei patti di famiglia (trust). Le elezioni europee sono alle porte e interventi del genere sono molto graditi al popolo del centrodestra. Nella bozza esaminata ieri in ...