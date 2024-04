Il nuovo Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC è sottile come una moneta

(Di martedì 9 aprile 2024)e Piaget Altiplano Ultimate Concept, per anni, si sono contesi il titolo di «orologio meccanico piùdel mondo». Quindi, quando il RM UP-01 di Richard Mille e Ferrari è spuntato dal nulla con il suo spessore pazzesco di 1,75 mm, è sembrato un momento fondamentale: l'argine era stato rotto. Il tutto, inoltre, è stato amplificato anche da un mega endorsement: Pharrell Williams è stato visto mentre portava al polso l'orologio piùdel mondo. «Quando Richard Mille ha battuto il record,ha trovato la motivazione per andare oltre ogni autocompiacimento», spiega a GQ Antoine Pin, direttore generale degli orologi. «Ma allo stesso tempo, sappiamo cosa stiamo facendo, dove stiamo andando e cosa vogliamo ...

Zendaya a Roma: i look tennis e i gioielli Bulgari - L'arrivo nelle sale è previsto per il 24 aprile, ma il film Challengers di Luca Guadagnino sta già facendo parlare di sé. Merito (anche) del press tour, che è diventato una vera e propria passerella ...informazione

Apri il menu di navigazione - Il nuovo Octo Finissimo Ultra COSC ha un diametro di 40 mm, realizzato in titanio, e 170 elementi che compongono il movimento in grado di generare 50 ore di riserva di carica. Per Pin, questo orologio ...gqitalia

Assalto di Fdi e Lega alla Par condicio per favorire il governo. Conte: “Scempio della libertà di stampa”. Pd: “Un’emergenza” - Modificare le norme per la par condicio per far sì che, chi ha ruoli istituzionali, possa avere più spazio di parola. E di fatto favorire la maggioranza al governo. A meno di due mesi dalle elezioni E ...ilfattoquotidiano