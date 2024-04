Il Napoli deve crederci | scontri diretti e quinta squadra riaprono la corsa Champions

(Di martedì 9 aprile 2024) Iltorna a vincere e convincere dopo mesi bui., più la possibileUEFA,laper Calzona. Ilha finalmente ritrovato la vittoria convincente che tanto era mancata in questa stagione travagliata. Il 2-4 sul campo del Monza ha riacceso le speranze degli azzurri di centrare un insperato obiettivo: la qualificazione alla prossimaLeague. Un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava un miraggio, ma che ora potrebbe tornare concretamente alla portata di Calzona e dei suoi uomini. La rinallaUEFA Oltre al brillante secondo tempo di Monza, a ridare fiducia al ...

