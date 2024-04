Il modello scolastico finlandese | non è tutto oro quel che luccica Un docente | le scuole rischiano di trasformarsi in “happening” dove l’apparenza conta più della sostanza

Pubblicata la nota MIM di protocollo numero 6740 del 15/02/ 2024 contenente indicazioni sull’ Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024 / 2025 . La stessa ... (orizzontescuola)

L’O.M. n. 30 del 23/02/ 2024 ha avviato le procedure di mobilità del personale docente , educativo e ATA per l’ anno scolastico 2024 / 2025 . Per i docenti di religione cattolica è disponibile ... (orizzontescuola)

Asili in appennino, Bedonia modello di studio per migliorare il servizio alle famiglie - Al centro dell’attenzione anche il progetto Essere All’Altezza, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alle ...parma.repubblica

Commissione periferie a Genova, 'Begato modello esportabile' - Il progetto Begato, con l'abbattimento delle dighe e l'operazione condivisa con gli stessi residenti del trasferimento in altri quartieri della città "è una delle best practice" che la Commissione par ...ansa

Tetto stranieri in classe Valditara visiti il “modello Torpignattara” - L'invito dell'associazione Asinitas, che con il progetto Galassia Torpigna sperimenta un protocollo per la scuola inclusiva, che valorizza le differenze ...romasette