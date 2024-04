Il ministro Katz | Pronti a contrattaccare l' Iran E Hamas non si illuda | entreremo a Rafah Nuovi raid su Gaza | almeno 15 morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 aprile 2024 – Anche dopo il ritiro delle truppe dalla zona meridionale della Striscia di, il premier israeliano Benjamin Netanyahu insiste sulla necessità dell'attacco di terra ache sarebbe già stato deciso: lo richiede la vittoria sue “accadrà: c'è una data”, assicura. Sono parole che “sollevano interrogativi sullo scopo della ripresa dei negoziati” per una tregua, affermariferendosi alla trattativa in corso per 6 settimane di cessate il fuoco in cambio del rilascio di 40 ostaggi. “Il successo di qualsiasi negoziato dipende dalla fine dell'aggressione”, ha detto all'emittente Al Jazeera il portavoce del movimento islamista palestinese Sami Abu Zahry. Intanto proseguono isue nelle ultime ore sono state colpite Khan Yunis e ...