Il Metaverso per accendere l’interesse degli studenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Nelle scuole di Milano debutta il. A partire dal prossimo anno scolastico gli oltre 1.150dell’Istituto paritario Freud di Milano utilizzeranno speciali visori di realtà aumentata durante le spiegazioni in classe. La sperimentazione riguarderà tutti e quattro gli indirizzi del liceo Scienze umane e Scientifico, Tecnico economico turismo e Tecnologico informatico, in maniera trasversale e tra le due e le quattro ore al giorno. L’approccio basato sulla cosiddetta aula immersiva, ovvero un luogo ‘virtuale’ dotato di procedimenti tecnologici interattivi che permettono alla classe di agire in modo diretto con i contenuti proposti. Docenti epotranno trovare e selezionare gli speciali moduli, in una Library, per l’attività didattica in un vasto ventaglio di argomenti grazie al ricorso di lezioni immersive, ...