Il ‘Mago’ Arteta | sortilegio Premier e magia Champions | così l’Arsenal punta al double

(Di martedì 9 aprile 2024) Ritorna laLeague con i quarti di finale, si apre il rush finale per le fasi più calde del torneo. Gare avvincenti fra le migliori 8 squadre al mondo. Fra di esse figuradi Mikel, ilalla guida di una squadra giovane, divertente e votata all’attacco. Un’esteta del calcio che ha riportato i ‘Gunners’ a sedersi al tavolo delle big d’Europa come non succedeva ormai da tanti anni. I londinesi, spesso eterni incompiuti, belli da vedere ma fragili nel momento decisivo, oggi sono una squadra che sogna in grande eal bersaglio grosso. Anzi, ai bersagli grossi. Da quanti anninon vince laLeague? Unlungo 20 anni.non vince il campionato dalla stagione 2003-2004. Fu ...