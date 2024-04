Il Gran Carnevale Cremasco e il carro del Gagèt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Se si parla delè d’obbligo nominare "alco ‘l so uchèt", la maschera tradizionale cremasca. La sua origine risale al 1955 quando, a Crema, fu bandito un concorso per trovare un costume che fosse rappresentativo della cittadina e vinse quello di Paolo Risari, titolare della "Trattoria degli Angeli", con la maschera del. Da quel momento, questo travestimento è diventato il simbolo deldi Crema e ildi apertura di ogni sfilata è sempre quello del. Si dice che il Risari, per inventare il suo costume, abbia preso spunto dai contadini che mangiavano nella sua osteria la domenica. Infatti, essi non possedevano abiti eleganti se non quello del matrimonio, che, col tempo, era destinato a diventare corto, stretto e logoro. ...