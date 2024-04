Il governo approva il Def Per il 2024 crescita all’1% | deficit pil al 4 | 3 Giorgetti | “Contiamo di rinnovare il taglio del cuneo nel 2025”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il consiglio dei ministri hato il Documento di economia e finanza in versione ultra slim. Ossia senza indicare quali saranno i tagli alla spesa e le misure correttive che ilsarà obbligato ad adottare se vuole mantenere i conti pubblici entro i limiti prescritti da Bruxelles. Manca dunque il quadro programmatico, ovvero come dovrebbero cambiare le cifre in seguito agli interventi del. L’esecutivo si giustifica con la scelta di attendere le indicazioni di Bruxelles sulle procedure pereccessivo. Più verosimilmente, l’imminente scadenza elettorale suggerisca di non mettere nero su bianche misure difficili da digerire per l’elettorato. Guardiamo dunque alle poche cifre. Il Prodotto interno lordo per ilè indicato, una stima piuttosto ...