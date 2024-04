(Di martedì 9 aprile 2024) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso indel 2% a 27,3al

Prezzo del gas senza variazioni di rilievo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in aumento dello 0,1% a 28,8 euro al ... (quotidiano)

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in calo del 4% a 27,1 euro al Megawattora . (quotidiano)

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in calo del 4% a 27,1 euro al Megawattora . (quotidiano)

Il gas conclude in calo (-2%) a 27 euro al Megawattora - (ANSA) - MILANO, 09 APR - Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in calo del 2% a 27,3 euro al ...lagazzettadelmezzogiorno

Per la diplomazia energetica dell’Ue “serve un maggior coordinamento a livello dell’Unione” - Bruxelles - "Nei due anni successivi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno ...eunews

Il gas sale dell'1,1% a marzo per i clienti vulnerabili, Assoutenti: 'Bolletta media sale a 1.116 euro a nucleo' - Arera, è 101,50 centesimi di euro per metro cubo. Codacons: 'Bollette del gas a +43,6% rispetto a tre anni fa' (ANSA) ...ansa