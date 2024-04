Il Gagèt e la Gagèta si raccontano Il volontariato tiene viva la manifestazione locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) In un giorno di febbraio abbiamo accolto nella nostra classe ile sua moglie Betta, le maschere tipiche di Crema. Li abbiamo intervistati. Com’è nata questa maschera? "Ilnasce da un’idea di Paolo Risari che, nel 1955, vinse il concorso che doveva individuare la maschera rappresentativa di Crema". A cosa si ispira? "Si ispira ai “Gagi” cioè ai contadini che frequentavano il mercato in compagnia della loro oca". Come ai contadini?! Il vestito non sembra quello di un contadino… "È l’unico abito elegante che avevo … In dialetto si dice “Scapat” perché è ormai un po’ corto". Grandioso! Ma l’oca cosa c’entra? "Richiama anch’essa la tradizione contadina. La domenica andavo al mercato con Guendalina, la mia ochetta, che eraed era la mia compagna di vita. Con il tempo l’abbiamo sostituita con un’oca di cartapesta". ...