Il formidabile racconto del nuovo Ripley prodotto da Netflix

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 aprile 2024) Abbacinante. Uno dei tanti aggettivi formali che si possono accostare a, miniserie in otto episodi disponibile sue che è l’adattamento seriale del celebre romanzo di Patricia Highsmith – Il talento di Mr– già diventato un film nel 1999 con Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow. La storia ha al centro Tom, contabile newyorkese che vive di piccole truffe, riscuotendo crediti non suoi. L’uomo viene ingaggiato dal signor Greenleaf, facoltoso uomo d’affari che chiede a Tom di recarsi in Italia per andare a recuperare suo figlio Dickie, che sta sperperando da tempo il suo fondo fiduciario dividendosi tra spiagge, dimore di lusso e velleità di pittura. Tom parte per Atrani, sulla costiera amalfitana, e qui trova Dickie insieme alla sua fidanzata Marge vivere una vita di ozio e agiatezza. ...