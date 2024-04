Il film “vola“ ancora più in alto Tappa a Tassignano poi rientro Due giorni di ciak a Palazzo Pfanner

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Dustin Hoffman è inarrestabile. La città gli vuole già bene mentre si formano gli scherzosi “partiti“ di ristoratori che non hannoavuto il beneficio di un selfie con lui. Intanto è iniziata ieri all’aeroporto dila terza settimana di riprese delinternazionale di Peter Greenaway, mentre appunto prosegue in città la calorosa accoglienza per produzione, troupe e cast che stanno lavorando con la massima collaborazione della cittadinanza ed il supporto tecnico e logistico costante degli uffici comunali e dell’assessore al turismo Remo Santini durante le fasi di preparazione ed operative delle complesse riprese. Anche le riprese notturne in via del Fosso della scorsa settimana, hanno infatti attirato nei pressi del set decine di visitatori e appassionati, incuriositi dalla presenza del disponibile e sempre cortese ...