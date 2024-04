Il direttore della Normale di Pisa | «Gli accordi con Israele? Gli studenti che protestano si possono capire»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) IldiLuigi Ambrosio dice che la richiesta di riconsiderare glidi ricerca con gli atenei israeliani da parte del Senato accademico mette sotto i riflettori un tema etico. Che non si può sottovalutare: «La mozione ci impegna a un percorso di maggiore riflessione interna su questo tema, certamente molto complesso in quanto interpretazioni molto estensive del dual use porterebbero a escludere quasi ogni ricerca in ambito scientifico e tecnologico. Ma criteri di valutazioneesistere, il tema è oggetto di studi e la complessitàquestione non può certo essere un alibi per eluderla completamente». Ambrosio parla oggi in un’intervista a La Stampa. Dual Use Secondo Ambrosio «in un contesto bellico come quello attuale, ...