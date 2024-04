Il cuore non basta ai giallorossi 0-0 | Juve Stabia promossa in B | ottima intesa tra Ciciretti e Perlingieri | delude Starita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 5 minutiNon èta una gara tuttoal Benevento per battere lae riappropriarsi in solitudine del secondo posto. Lo 0-0 del Vigorito, tutto sommato, è apparso un risultato giusto. Alla squadra di Auteri è mancato un po’ di coraggio per fare sua l’intera posta in palio. Troppo lento in alcuni frangenti il fraseggio della compagine sannita per insidiare la granitica difesa delle Vespe, che ha serrato le fila davanti a Thiam rischiando poco o nulla. SCELTE – Mister Auteri a sorpresa ha piazzato Capellini al centro della difesa al posto di Terranova confermando ai lati Berra e Pastina. In mezzo al campo Nardi e Talia con Masciangelo e Improta sulle corsie laterali. Tridente formato dacona fare il ...