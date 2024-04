Il crollo ad Albiano La strada ha impennato e io sono volato giù | quel ponte vibrava da anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Massa, 9 aprile 2024 – “Ho avuto la sensazione che lami impennasse davanti. Invece no. Ero io, che stavo precipitando con il furgone fino al greto del fiume. Un impatto violento, ho sentito subito una fitta alla schiena all’altezza dello sterno. Ho ancora gli incubi, alterno ’giornate no’ a ’giornate molto no’". Andrea Angelotti, il corriere sprofondato mentre era in transito alla guida del suo furgone suldiMagra la mattina di quattrofa – era l’8 aprile 2020 – ieri in udienza davanti al giudice Ermanno De Mattia ha rivissuto con un filo di emozione quei momenti drammatici. Il disastro è ancora vivo nella sua memoria e ci sarà sempre. Come i dolori e i problemi fisici: "limitato nei movimenti, piegarmi è difficile – ha spiegato –la giornata è ...