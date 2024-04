“Il corpo come passaporto | l’incubo biometrico al centro del sistema di accoglienza dell’Ue” L’analisi dell’European Digital Rights

(Di martedì 9 aprile 2024) Il prossimo 10 aprile, il Parlamento europeo darà il via libera definitivo al nuovo patto sulle migrazioni. All’interno del testo si prevede anche la riforma dell’Eurodac, il database utilizzato per la gestione dei flussi di persone ai confini: l’intervento prevede, tra le altre cose, l’abbassamento dell’età per la sorveglianza biometrica sui migranti da 14 a 6 anni. Riceviamo e pubblichiamodi Laurence Meyer e Chloé Berthélémy (EDRI – European). … Il 10 aprile 2024 l’Unione Europea voterà una nuova serie di riforme in materia di migrazione. Tra le tante modifiche controverse proposte nel Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, una in particolare sembra essere passata inosservata: la riforma, apparentemente innocua, dell’EURODAC, la banca datiper gestire i flussi migratori. Diverse ...

