Il Comune dove il Pd si allega con la Lega e Forza Italia e Fratelli d’Italia si spaccano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Partito Democratico appoggia il candidato sindaco leghista a Carpenedolo (Brescia) per le prossime comunali di maggio: scorporati i candidati did', che corrono invece da soli. Sono in lizza per sostituire Stefano Tramonti, il sindaco "in smartworking" che vive a Dubai.