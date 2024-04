Il Clandestino | uno spaccato di realtà di cui c’era bisogno

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 9 aprile 2024) Il(Us, foto di Zambelli) Non si giudica un libro dalla copertina ma nemmeno una serie o un film dal titolo. Mai più vero potrebbe essere questo proverbio per Il, nuova serie di Rai1 in onda il lunedì in prima serata. Nella comunicazione mainstream odierna, la scelta del titolo è fondamentale perché deve attrarre lo spettatore. A differenza di ciò che solitamente accade, Ilha un titolo che sembra chiaro ma che innasconde altro. Questa fiction non racconta la storia di clandestini nel nostro Paese, come si è indotti in qualche modo a pensare, ma la vita di un ex poliziotto in cerca di redenzione che si sentedentro. Ad essere fuori legge è invece la sua attività da investigatore privato, escogitata dall’amico e braccio destro Palitha ...