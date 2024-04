Il ciclo mestruale è ancora poco studiato | le calciatrici si infortunano di più quando hanno il ciclo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024) Il: un tabù nello sport, e non solo. Tuttavia, negli ultimi anni, alcuni club si sono adoperati affinché leabbiano un piano d’allenamento specifico per il periodo di. Gli allenamenti nel calcio femminile basati sulLa Sueddeutsche scrive: Il termine tabù ha una lunga storia. Secondo Duden, inizialmente significava “santo” e ora è ampiamente utilizzata nei dibattiti di politica, società e sport. Nel corso degli anni ha perso la sua connotazione religiosa. Ora è ormai sinonimo di intoccabile, illecito o inviolabile. Martina Voss-Tecklenburg, ex ct della nazionale tedesca, aveva parlato nel 2023 del “tabù” riguardo il. Era ...