Il caso Suviana ricorda che le rinnovabili sono bellissime ma anche pericolose

(Di martedì 9 aprile 2024) Bologna. Al momento non si hanno ancora dettagli su quattro dispersi nella centrale idroelettrica in caverna di Bargi, Enel, sotto al lago di(Bologna), in territorio di Camugnano, dovestate allagate dall'acqua ad alta pressione le stanze scavate nel ventre della montagna a 30 metri di profondità sotto al lago artificiale. Oggi pomeriggio cistati un’esplosione e un incendio nella sala macchine al piano -9. Cinque persone sarebbero ferite per ustioni, due intossicati dal fumo, di tre persone è stata accertata la morte. Per altre quattro c'è una speranza molto remota di poterle ritrovare vive, intrappolate senza via d’uscita nelle stanze di calcestruzzo, allagate e buie, scavate nella profondità della montagna nell'Appennino Bolognese a decine di metri sotto il livello del lago. L’incendio si sarebbe sviluppato in un ...