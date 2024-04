”Il caso Balocco ha influito nella crisi” | Fedez lomammette in tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Non si nasconde affatto. “Hail? …Sì, sì, sì”.parla chiaro a Francesca Fagnani.clip di anticipazione della sua intervista a Belve il rapper lo dice apertamente alla giornalista. Il suo matrimonio è finito anche per colpa della spinosa questione riguardante la beneficenza ‘sospetta’ di Chiara Ferragni, quella che l’ha portata a essere indagata per truffa aggravata. Il 34enne ammette in tv che i guai giudiziari della moglie hanno danneggiato il suo matrimonio. Stasera, mercoledì 9 aprile, le dichiarazioni di Federico, tutte, diventeranno di pubblico dominio, con la messa in onda su Rai2 in prima serata del popolarissimo talk. Intanto Leggo regala altre succose affermazioni dell’artista, compreso l’affondo della Fagnani ...