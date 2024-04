”Il caso Balocco ha influito nella crisi” | Fedez lo ammette in tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Non si nasconde affatto. “Hail? …Sì, sì, sì”.parla chiaro a Francesca Fagnani.clip di anticipazione della sua intervista a Belve il rapper lo dice apertamente alla giornalista. Il suo matrimonio è finito anche per colpa della spinosa questione riguardante la beneficenza ‘sospetta’ di Chiara Ferragni, quella che l’ha portata a essere indagata per truffa aggravata. Il 34ennein tv che i guai giudiziari della moglie hanno danneggiato il suo matrimonio. Stasera, mercoledì 9 aprile, le dichiarazioni di Federico, tutte, diventeranno di pubblico dominio, con la messa in onda su Rai2 in prima serata del popolarissimo talk. Intanto Leggo regala altre succose affermazioni dell’artista, compreso ...