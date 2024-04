Il casco gli ha salvato la vita | Dovizioso | spaventoso incidente | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 – Ilgli hala. Andreaha fatto un volo pauroso in una gara di motocross a Terranuova Bracciolini. Il 38enne motociclista ha perso il controllo durante un salto. Tentando di ripararsi nell’impatto col suolo ha riportato diverse fratture, in particolare al tronco. Non è riuscito a ere che la testa sbattesse a terra, ma ilè stato provvidenziale. Si è spaccato, ma la testa e il collo non hanno subito lesioni. Immediatamente soccorso il motociclista di Forlimpopoli è stato trasportato con l’eliambulanza Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso dove sono state verificate anche precedenti vecchie fratture. Nel corso della cadutasi è fratturato il polso, la clavicola e la testa ...