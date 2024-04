(Di martedì 9 aprile 2024) Cambio di gestione al Bardi Sogliano al Rubicone, locale con 220 anni di storia, nel centro del paese. Marco Pellegrini nel maggio 1991 prese le redini del locale e l’anno dopo in settembre si sposò con Paola Rigoni e iniziarono a gestire il bar insieme. Dopo 33 anni la decisione di cedere l’attività, spiegata dai titolari. Cosa è successo? "Dopo anni di successi in questo settore, abbiamo preso la decisione di intraprendere nuove sfide, con una nuova attività sempre nel centro di Sogliano al Rubicone". Avete già deciso quando lascerete il bar? "Stiamo cercando un imprenditore appassionato che possa far crescere il potenziale di questo locale, per proseguire il servizio nel centro storico del nostro “Piccolo grandemente amato paese di Romagna“, come diceva Giovanni Pascoli. Fra l’altro per chi apre nuove attività il nostro comune dà anche incentivi ...

Non solo l'accordo tra l'Ue e l'Egitto ma anche i memorandum bilaterali con l'Italia che hanno una notevole valenza strategica, in particolare per il contrasto all'immigrazione clandestina. Così il ... (iltempo)

Il Bar Centrale alla ricerca di nuovi gestori - I coniugi Pellegrini e Rigoni: "Vogliamo intraprendere nuove sfide, ma questo locale ha un grande potenziale e non va sprecato" Cambio di gestione al Bar Centrale di Sogliano al Rubicone, locale con ...ilrestodelcarlino

Stretta sulla Movida. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune: "I due bar chiusi alle 20" - Stiamo parlando del bar Condor (via Carlo Mayr) e del bar Centrale (in via Risorgimento). Insomma, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune ripristinando, per lo meno fino all’udienza di merito – ...ilrestodelcarlino

In zona pedonale meno bar e negozi sfitti: la quota più alta nel "semicentro", da via Taverna a via Roma - La mappatura delle attività del centro storico di Piacenza: al primo posto il commercio (487), ma al secondo ci sono quelle vuote (370) maggiori di ristoranti e bar (184). I numeri ...ilpiacenza