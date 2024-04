Identificata la donna che voleva far cadere van der Poel alla Parigi-Roubaix | è una sua tifosa VIP

(Di martedì 9 aprile 2024) La cacciapersona è durata poco: è stata lei stessa a uscire allo scoperto denunciandosi e chiedendo riserbo sulla propria identità. Per il suo gesto (aveva lanciato un berretto tra le ruote) rischia solo una multa.

donna morta vicino Aosta, aveva un taglio sul collo - È stato probabilmente un profondo taglio sul collo a provocare la morte della ragazza trovata priva di vita in una ex chiesetta diroccata all'inizio della Valdigne, in Valle d'Aosta. La vittima aveva ...ansa

donna morta Aosta, c'è l'identikit dell'assassino: «E' un uomo alto, mulatto e con i ricci neri». Lei lo conosceva - C'è un primo identikit del ragazzo visto con la giovane francese uccisa e ritrovata senza vita nell'ex cappella diroccata del villaggio abbandonato di Equilivaz, sopra La Salle, ...ilgazzettino

Roubaix, Identificata la donna del cappellino: aveva tentato di far cadere Van der Poel - Le riprese televisive della Parigi-Roubaix hanno mostrato una donna mentre lanciava un berretto verso la ruota posteriore di Mathieu Van der Poel a circa 40 chilometri dall'arrivo.La donna in question ...repubblica