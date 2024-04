Ida mette alla gogna Mario a UeD | pubblico spazientito Daniele imbarazzato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 9 aprile 2024) La puntata del 9 aprile di Uomini e Donne è cominciata con il Trono di Ida Platano. La donna ha deciso di partire da Pierpaolo Siano, per poi passare successivamente aCusitore. Con il primo tutto è andato liscio, mentre con il secondo ci sono stati dei problemi. Ida sta benissimo con Pierpaolo, mentre ha dubbi sua UeD Ida Platano ha portato in esterna sia Pierpaolo sianella puntata di oggi di UeD. Con il primo l’uscita è andata molto bene, sta di fatto che i due si sono confrontati su temi molto delicati, come la famiglia, il legame con i nonni e con i loro rispettivi figli. In seguito, poi, Pierpaolo le ha fatto recapitare due mazzi di fiori, cosa che ha reso molto felice la tronista. In studio, poi, Tina Cipollari ha un po’ messo in dubbio il ragazzo in quanto lo reputa troppo perfetto. Ida, invece, è apparsa ...