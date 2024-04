Iccrea | un gruppo da 115 banche

(Di martedì 9 aprile 2024) La Banca Tema appartiene alBcc. Ilè costituito oggi da 115di Credito Cooperativo, presenti in 1.675 comuni italiani con oltre 2.400 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capo, Bcc Banca. Le Bcc delal 31 dicembre 2023 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 91 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela ordinaria pari a circa 135 miliardi di euro, contando più di 5 milioni di clienti e 860 mila soci. IlBccè il maggiorebancario cooperativo italiano, l’unicobancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto ...

