Ia | il 18 aprile seminario ' Megatrends del marketing e della comunicazione digitale'

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Con l'evolversie, con la progressiva affermazione dell'intelligenza artificiale, continuano ad aprirsi nuove frontiere anche nele nella. L'intelligenza artificiale è una sorta di “tsunami” che si sta affermando come leva sempre più pervasiva di trasformazionenostra società e delle aziende: ha infinite potenzialità ma anche tanti rischi, come dimostra il recente AI Act varato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue per regolamentarne le aree e le modalità di utilizzo. L'AI nel, d'altro canto, consente alle aziende di raccogliere e analizzare enormi quantità di dati in tempo reale per creare campagne più mirate ed efficaci. Grazie all'AI, le aziende ...