I tracciati strani di certi voli

(Di martedì 9 aprile 2024) Abbiamo ricevuto una segnalazione che ci ha fatto fare un salto nel tempo, ve la riporto per intero: Buongiorno. Anni fa, giravano immagini di strane rotte aeree che venivano spacciate per attività di rilascio di sostanze chimiche nell’aria o altre bizzarrie. Stanotte, insonne, aprendo l’app FlightRadar mi sono imbattuto in queste rotte. Sicuramente c’è una spiegazione logica e semplice all’attività che stanno svolgendo questi aerei. Potete aiutarmi a trovarla? Grazie! Le immagini che il nostro lettore ci ha inviato sono queste: Le immagini che ha condiviso mostrano dei pattern di volo di aerei rilevati dall’applicazione FlightRadar24. Talipossono sembrare insoliti a prima vista, ma di solito hanno spiegazioni pratiche e perfettamente sensate. Come ripetiamo da anni, prima di pensare ad assurdi complotti bisogna prendere in considerazione tutte le altre ...