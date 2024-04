I social media | pregi e difetti Le piattaforme scelte dai ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Per la scrittura di questo articolo, la nostra insegnante ha pensato di far parlare noi su un argomento che abbiamo scelto perché ci interessa particolarmente. In questo articolo abbiamo deciso di affrontare l’argomento dei, un mondo che conosciamo bene. Vogliamo parlare dei numerosi, degli aspetti positivi e di quelli negativi. Ici offrono informazioni, vere o fake, ventiquattr’ore al giorno. Esistono numerosi. Partiamo da Google, che in realtà non è un, ma un motore di ricerca che permette di effettuare ricerche su Internet tramite l’utilizzo di parole chiave. Tutto ciò che ci interessa su un argomento, lo possiamo trovare su tale motore di ricerca. Google è un’enciclopedia virtuale. Iinvece sono mezzi che, con ...