I residenti di via Moroni contro “The Wall” | la Lega raccoglie 500 firme per dire no alla chiusura della strada

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) Bergamo. “The”: così l’ha chiamato Enrico Facoetti, consigliere comunale, facendo riferimento alle barriere fonoassorbenti che dovrebbero essere posate lungo via, all’atto di far partire il cantiere per l’eliminazione del passaggio a livello, e che di fatto chiuderebbero la, tagliando, come racconta Facoetti, il quartiere a metà. “Stiamo parlando di barriere alte 6 metri in via dei Caniana e 3-4 in via Finazzi. Ho raccolto 505tra izona, in particolare, appunto, viae via dei Caniana, per dar vita ad una petizione che chiede di evitare laal traffico a causa del progetto di RFI che prevede il raddoppiolinea ferroviaria ...