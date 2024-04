I programmi in tv oggi | 9 aprile 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 aprile 2024) Su Rai Uno La signora delle rose, su Canale 5 Real Madrid – Manchester City. Guida aiTv della serata del 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 La Signore delle rose, La signora delle rose. Eve Vernet è una delle più note creatrici di rose da competizione, ma la sua società sta per fallire ed essere rilevata dalla concorrenza. Vera, la sua segretaria, crede di aver trovato la soluzione al problema e decide di assumere tre dipendenti che però, non hanno alcuna conoscenza di giardinaggio. ...