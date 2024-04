I partiti lontani dai giovani | Bersani | “Servono leader in grado di dire | cambiateci con le vostre idee”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Pisa, 9 aprile 2024 – “Non c’è un manuale per far rinascere la passione politica nei": è questa la premessa di Pierluigi, ex segretario Pd, rivolgendosi agli studenti nell’incontro promosso ieri dal Cidic (Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura) dell’ateneo pisano sul tema Nuove generazioni e politica: una passione da ricostruire? , introdotto dal rettore Riccardo Zucchi. Ciò che può fare la politica per uscire dalla confusione e risvegliare neil’ardore per l’impegno sociale, secondoè "aprire varchi attraverso il dialogo e la comprensione: un giorno tutti i problemi che affliggono le nuove generazioni verranno portati in spalla dai ragazzi che continueranno a cercare un loro spazio per combattere queste battaglie". Poi una sottolineatura forte sulla necessità di ...