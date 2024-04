I palestinesi tornano a Khan Yunis | ma trovano una città fantasma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Il 7 aprile, esattamente sei mesi dopo l’attacco di Hamas in territorio israeliano, Israele ha annunciato di aver ritirato quasi tutte le truppe che operavano nella zona di, una delleprincipali del sud della Striscia di Gaza, lasciando solo una brigata composta da alcune migliaia di soldati. In questo modo l’esercito israeliano ha diminuito considerevolmente la propria presenza nel sud della Striscia, dove ora non ci sono più truppe con un ruolo di combattimento attivo (mentre rimangono soldati con ruoli di sorveglianza e protezione). L’annuncio è stato accolto con sollievo daiche si erano rifugiati a Rafah, lapiù a sud della Striscia, al confine con l’Egitto, l’unica che Israele non ha ancora invaso militarmente via terra (ma che ha regolarmente bombardato in ...