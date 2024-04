I nomi di tendenza più usati per i bebè nella primavera 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Le mode del momento riguardano anche ifemminili e quelli maschili che si danno ai neonati. In questo caso si parla di trend annuali. E sulla base deipiù gettonati negli ultimi periodi, si possono fare alcune stime anche per quelli che possono essere più in voga anche nei mesi primaverili ed estivi del. L’ultima rilevazione di settore dell’Istat, Istituto Nazionale di Statistica italiano, risale al 2022-2023, ma permette di fare alcune stime valide anche nel presente. Sul portale dell’istituto, tra l’altro, si possono consultare le graduatorie deidal 1999 a due anni fa, per l’appunto, in attesa di ulteriori aggiornamenti.femminili Tra i 10di bambine più diffusi nell’ultimo periodo, ad avere la meglio sono stati, in particolare, Sofia (5.465; la ...