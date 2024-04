I misteri del terrorista Isis arrestato  in Italia e la paura negli stadi d' Europa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) Sono ancora molte le domande che restano sospese a proposito dell’arresto di Ilkhomi Sayrakhmonzoda fermato ieri all'aeroporto di Fiumicino, a Roma. Quest'uomo di origine tagika, proprio come attentatori di Mosca, è da tempo schedato come affiliato allo Stato islamico. Arruolatosi nel 2014 tra le fila del califfato nel «Siraq» ha combattuto insieme ai militanti ceceni e del Nord Caucaso che iniziarono a raggiungere la Siria approssimativamente nello stesso periodo di altri combattenti stranieri. Con l'escalation del conflitto a metà del 2012, quando la guerra tra il regime e le forze ribelli si trasformò in un conflitto convenzionale, aumentò anche la presenza dei gruppi radicali e l'attrattiva della Siria come nuova frontiera del jihad. Uno dei primi gruppi armati significativi guidati da ceceni fu Katibat al-Muhajireen, che si formò nell'estate del 2012 e precedette il più noto Jaysh ...