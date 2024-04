I Me contro Te nella bufera | Lucarelli | “Per non fare la fine dei Ferragnez | dovreste chiedervi…”

Il 7 aprile il Messico ha annunciato un ricorso alla Corte internazionale di giustizia (Cig), il più alto tribunale delle Nazioni Unite, dopo un raid della polizia nella sua ambasciata in Ecuador . ... (internazionale)

Controlli dei Carabinieri a Cervinara e nella Valle Caudina , elevate svariate contravvenzioni per violazione al codice stradale Con l’effettuazione di mirati servizi, i Carabinieri del Comando ... (puntomagazine)

di Gaia Parrini VIAREGGIO Era una sala gremita di giovani , ieri mattina, quella del Teatro Jenco per l’appuntamento “Uniti contro le tossico dipendenze “. Una platea di studenti, dell’Istituto ... (lanazione)

Chef José Andrés: quella di Israele “sembra una guerra contro l’umanità” - Chef José Andrés non si arrende al silenzio, e torna a parlare della violenza di Israele.dissapore

Napoli, bel canto e alta moda per raccogliere fondi contro l'abbandono degli animali - Il bel canto e lo spettacolo incontrano la moda per una serata unica con incasso di beneficenza per sostenere la campagna contro l'abbandono degli animali. nella suggestiva cornice ...ilmattino

Cina-Russia, Xi vede Lavrov a Pechino: incontro fuori dal protocollo. Media: “Rafforzata la cooperazione con Mosca” - Le due superpotenze continuano a intensificare i rapporti. Ribaditi il sostegno reciproco sui temi più importanti e la condanna alle sanzioni “unilaterali” inflitte alla Russia dai Paesi occidentali ...quotidiano