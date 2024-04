I libri candidati allo Strega e l’incompetenza degli editori

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 aprile 2024) Moltissimi anni fa, conobbi un Romanziere Fallito. Egli era del tutto inconsapevole d’essere tale, e infatti stava sempre scrivendo qualche nuovo capolavoro, e anzi aveva il piglio del Grande Intellettuale Incompreso, una figura di cui oggi ci è familiare il profilo d’esilarante tragedia, essendo un portato dei social quello di farci incontrare ogni minuto un GII.ra queste dinamiche non erano a fuochissimo per noi normali, mentre erano già chiare a quelli più ricettivi, e infatti fu in quegli anni che Paolo Virzì scrisse “Caterina va in città”: a volte la realtà diventa evidente solo in forma di finzione narrativa, e fu vedendo sullo schermo Giancarlo Iacovoni che accusava le conventicole d’ostacolare il suo successo letterario che capii la tragedia del ridicolo RF. Un giorno in cui si parlava di vendite, il RF mi disse con gran serietà che era impossibile sapere ...