I giovani abbandonano le app di dating | ma non tornano alle conquiste dal vivo | la ragione è un’altra

(Di martedì 9 aprile 2024) Negli ultimi anni il panorama degli incontri amorosi ha subito una trasformazione digitale radicale. Le app disono diventate lo strumento preferito per cercare l’amore, per fare nuove conoscenze o, come diranno i più cinici, per trovare partner sessuali. Sebbene l’utilizzo di internet da parte dell’umanità sia in crescita, un trend pare andare in controtendenza. La Generazione Z, quelli nati tra il 1997 e il 2012, sta progressivamente abbandonando queste piattaforme. O almeno i dati dicono questo. Secondo una survey del 2023 condotta da Statista, negli Stati Uniti il 61% degli utenti delle app diha tra i 30 e i 49 anni, mentre la Gen Z ne costituisce solo il 26%. I numeri fotografano dunque un crescente disinteresse verso le app dida parte dei. Il dato sembra risultare controintuitivo ...