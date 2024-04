La commovente lettera della sorella di Marco Petrini, per tutti ' DottorPet ', star dei social e medico veterinario di Tivoli. Il ragazzo si è spento a soli 37 anni per una malattia.Continua a leggere (fanpage)

Montesano Salentino, funerali di Stato e lutto cittadino per Francesco Ferraro - Folla commossa alle esequie del carabiniere deceduto in servizio in un incidente in provincia di Salerno provocato da una donna positiva ad alcol e droga.leccesette

I funerali del carabiniere Francesco Pastore, morto nell’incidente a Campagna. Lutto a Manfredonia - A Manfredonia, oggi, 9 aprile, l'ultimo saluto a Francesco Pastore, deceduto nell'incidente stradale nel Salernitano insieme al collega Francesco Ferraro ...fanpage

Grande dolore in Puglia per i funerali dei giovani carabinieri morti. Manfredonia e Montesano in lutto - originario di Montesano Salentino (Lecce), città nella quale si terranno oggi i funerali del giovane. Nelle due città pugliesi è stato proclamato per oggi il lutto cittadino. A Manfredonia le esequie ...quotidianodipuglia